ХАМАС повідомив посередникам про згоду на припинення вогню, – ЗМІ

Терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським і катарським посередникам, що погоджується на запропоновану угоду про припинення вогню та обмін заручниками. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Згідно з повідомленнями, угода передбачає:

60-денне припинення вогню.

Звільнення 10 живих і 18 загиблих заручників.

Прохід гуманітарної допомоги в Газу.

Початок переговорів щодо завершення війни після набрання угодою чинності.

За даними видання Axios, відповідь ХАМАСу «на 98% відповідає» пропозиції спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, з якою Ізраїль раніше погодився.

Ізраїль поки не отримав детальної інформації про відповідь ХАМАС.