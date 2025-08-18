ХАМАС повідомив посередникам про згоду на припинення вогню, – ЗМІ

Терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським і катарським посередникам, що погоджується на запропоновану угоду про припинення вогню та обмін заручниками. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Згідно з повідомленнями, угода передбачає:
- 60-денне припинення вогню.
- Звільнення 10 живих і 18 загиблих заручників.
- Прохід гуманітарної допомоги в Газу.
- Початок переговорів щодо завершення війни після набрання угодою чинності.
За даними видання Axios, відповідь ХАМАСу «на 98% відповідає» пропозиції спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, з якою Ізраїль раніше погодився.
Ізраїль поки не отримав детальної інформації про відповідь ХАМАС.Автор: Сергій Ваха