Навроцький пояснив свою відсутність на переговорах у Вашингтоні

Президент Польщі Кароль Навроцький розвіяв побоювання щодо своєї відсутності на переговорах по Україні у Вашингтоні, які відбуваються сьогодні. Його прессекретар запевнив, що позиція Польщі щодо відсутності довіри до Путіна є чіткою, а Навроцький уже провів низку переговорів з Дональдом Трампом та європейськими партнерами, інформує NFP.

За словами прессекретаря, голос Польщі на зустрічі буде «видно і почуто». Він також зазначив, що Навроцький зустрінеться з Трампом 3 вересня, щоб обговорити питання безпеки, зокрема, і стосовно України.

Відсутність Варшави на важливих переговорах викликала суперечки всередині країни.

Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський закликав Навроцького використати свої зв’язки у Вашингтоні на користь Польщі та всієї Європи. Сікорський наголосив, що саме Трамп, а не Зеленський, запрошує лідерів до Білого дому.

ForUA нагадує, Володимир Зеленський та європейські лідери проводять переговори з Дональдом Трампом після його зустрічі з Владіміром Путіним. Головна інтрига — що саме пообіцяв Трамп російському диктатору і чи змусить він Київ піти на поступки, які там вважають неприйнятними.

FT зазначило, що Володимир Зеленський готовий піти на «прийнятний компроміс» уздовж нинішньої лінії фронту, на який могли б погодитися українці.