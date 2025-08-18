Контрабандний кокаїн: В Україні ліквідували транснаціональне угруповання, кур’єрів перевіряли на детекторі брехні

Служба безпеки України та Нацполіція спільно викрили і ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків. У результаті спецоперації затримано 10 учасників транснаціонального угруповання та одного їхнього спільника.

За даними слідства, щомісяця організатори отримували щонайменше 16 млн грн від наркоторгівлі. Для забезпечення секретності ділки навіть перевіряли своїх кур’єрів на "детекторі брехні" - у структурі синдикату працював професійний поліграфолог.

Контрабандний кокаїн надходив через закордонних партнерів, після чого поширювався через мережу кур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Для пошуку клієнтів використовували спеціалізовані Telegram-канали, де анонімно домовлялися про ціну та доставку.

Щоб замести сліди, кур’єри пересувалися на орендованих автомобілях із підробленими номерами. Лідерами синдикату були рецидивісти з досвідом у наркоторгівлі, які побудували чітку ієрархію всередині угруповання.

Під час 58 обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до збуту наркотики, незареєстровану зброю, боєприпаси, телефони, комп’ютери та чорнові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями 255 (створення та участь у злочинній організації) і 307 (незаконний обіг наркотиків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію за незаконне поводження зі зброєю.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.