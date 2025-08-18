Неймар залишив поле у сльозах після розгрому його команди у Бразилії

Бразильський форвард Неймар залишив поле в сльозах після того, як "Сантос", за який він виступає, зазнав домашньої поразки з рахунком 0:6 від "Васко да Гама".

Як пише BBC Sport, ця поразка стала найбільшою в кар’єрі Неймара, а "Сантос" вперше пропустив шість голів на своєму полі в матчі бразильської Серії А.

Восьмиразовий чемпіон Бразилії перебуває у двох очках від зони вильоту. А керівництво "Сантоса" після розгрому від "Васко да Гама" звільнило головного тренера Клебера Шав’єра.

У воротах "Сантоса", зокрема дублем відзначився ексфорвард "Ліверпуля" Філіппе Коутінью. Для "Васко да Гама" – це перша перемога у шести матчах чемпіонату та найбільша у бразильській Серії А за останні 17 років.

– Мені соромно. Я повністю розчарований нашою грою. Вболівальники мають повне право висловлювати свій протест, звичайно, без насильства. Але якщо вони хочуть лаятися і ображати, це їхнє право. Якщо підсумувати нашу гру, то вона була жахливою, – сказав Неймар.

Бразилець додав, що ніколи в житті не відчував такого.

– Сльози були від гніву, від усього. На жаль, я не можу допомогти в усьому, – додав Неймар.

Неймар залишається найдорожчим футболістом світу, коли перейшов із "Барселони" до "Парі Сен-Жермен" за €222 млн у 2017 році. У січні 2025 року після розірвання контракту з саудівським Аль-Хілялем він повернувся до "Сантоса", в якому починав свою кар’єру.

33-річний футболіст підписав ще один шестимісячний контракт у червні і з моменту повернення в "Сантос" забив шість голів і віддав три гольові передачі в 21 матчі у всіх турнірах.

"Сантос" повернувся до вищої ліги Бразилії в листопаді 2024 року після року перебування в Серії B, куди він потрапив після свого першого в історії вильоту.