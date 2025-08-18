ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області

Сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими складниками Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Никольское», що в Тамбовській області РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, через що перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

Як зазначили в Генштабі, нафтоперекачувальна станція «Никольское» є частиною економічної інфраструктури рф та залучена в забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України», — наголосили військові.

Раніше глава угорського МЗС Петр Сіярто заявляв, що через атаку українських дронів постачання російської нафти до країни зупинилося.

Він заявив, що вважає це черговою атакою на угорську енергетичну безпеку, що є «обурливим і неприйнятним».