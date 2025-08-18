Сибіга розповів про свої очікування від зустрічі Зеленського та Трампа

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поділився очікуваннями від зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні. Зокрема, глава МЗС сподівається на чіткіше розуміння параметрів гарантій безпеки та підготовку до тристоронньої зустрічі між очільниками України, США та РФ.

Про це він заявив на презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.

Він зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, аби російсько-українська війна закінчилася цьогоріч, а також наголосив, що завдяки співпраці з американськими та європейськими партнерами в цьому питанні вдалося досягти суттєвого прогресу.

«Щодо очікувань від майбутньої зустрічі (Трампа та Зеленського — ред.) — це подальший прогрес, більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки, подальша робота й наближення у тристоронньому форматі Трамп — Зеленський — Путін, можливо, і за участи інших лідерів», — сказав Сибіга.

Щодо безпекових гарантій для України, то очільник МЗС зазначив, що зараз щодо цього питання на рівні радників із національної безпеки триває активна робота.

За словами Сибіги, наразі напрацьовуються конкретні пункти та конкретний зміст безпекових гарантій для Києва. Також він наголосив, що Україна надалі повинна мати «пакет стримування», аби росія розуміла наслідки «подальших зволікань та маніпуляцій».

«росія повинна чітко усвідомлювати, що завдаючи таких ударів, як сьогодні по Харкову чи Сумах, вона отримає щонайменше таку саму кількість ракет у відповідь», — пояснив Сибіга.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Ця зустріч відбудеться після того, як американський лідер проводив переговори з ватажком рашистів Владіміром Путіним на Алясці.