У Києві після введення анестезії померла 10-річна дівчинка

У Києві 10-річна дівчинка померла в лікарні після введення анестезії. Дитина перебувала в медичному закладі через перелом передпліччя, і трагедія сталася під час процедури зняття гіпсової пов’язки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, дівчинці вводили анестезію, коли раптово її стан різко погіршився. За словами матері, дитина почала сильно збуджуватися, шкіра посиніла, а тиск різко впав.

Медики майже три години намагалися реанімувати дівчинку, але, на жаль, зусилля виявилися марними. Врятувати її не вдалося.

Наразі прокуратура розслідує всі обставини трагедії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Це розслідування має встановити, чи був зв'язок між введенням анестезії та смертю дитини, а також оцінити дії медичного персоналу.

