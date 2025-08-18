Ранковий дайджест ForUА: зустріч Зеленського і Трампа, ракетні удари РФ по Харкову, Запоріжжю та Одесі, затримання наркодилерів та програма підтримки прифронтових територій

18 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Зустріч Зеленського з Трампом розпочнеться сьогодні о 20:15 за київським часом і триватиме годину. О 22:00 стартує багатостороння зустріч президента США з європейськими лідерами.
- Зеленський може майже одразу завершити війну з росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу, — Трамп.
- Рашисти вночі завдали удару балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова: семеро загиблих, серед них — однорічна дитина, — мер Ігор Терехов.
- У Києві намагалися підірвати військового разом з автівкою в ЖК. Вибухівка здетонувала.Постраждав власник машини. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.
- Росіяни двічі вдарили по Запоріжжю, — ОВА. Наразі відомо про 17 постраждалих. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за життя цього чоловіка.
- Зеленський на зустрічі з Трампом буде готовий до компромісу по лінії фронту, — FT з посиланням на українського чиновника. При цьому Зеленський не погодиться на виведення військ із Донецької та Луганської областей. Мета Зеленського — мирне врегулювання без примусу до односторонніх поступок.
- Півмілйьона доларів за продаж кокаїну щомісяця: поліція затримала ділків, які заробляли на збуті наркотиків у комендантську годину, — очільник Нацполіції України Іван Вигівський.
- Свириденко заманює українців на прифронтові території. Згідно з програмою підтримки мешканців прифронтових регіонів, урядовці сподіваються — українці масово поїдуть до таких міст як Покровськ чи Нікополь і повезуть під російські обстріли дітей, сподіваючись на підземні дитячі садки, підвищення зарплат та державне страхування.
- США очікують, що Зеленський під час візиту до Білого дому представить зустрічні пропозиції щодо мирної угоди з рф, — постпред США при НАТО Метью Вітакер. За його словами, Трамп виступає посередником і вже посадив сторони за стіл переговорів, а тепер усе залежить від їхньої готовності дійти згоди.
- РФ завдала нового удару по нафтовій базі азербайджанської SOCAR в Одеській області, — Minval. Серія прямих влучань спричинила пожежу на нафтовій базі SOCAR: пошкоджено всі 17 резервуарів, будівлю насосної станції, операторські, вагові та технічні приміщення, зруйновано огорожу.