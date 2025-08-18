Ранковий дайджест ForUА: зустріч Зеленського і Трампа, ракетні удари РФ по Харкову, Запоріжжю та Одесі, затримання наркодилерів та програма підтримки прифронтових територій

Популярнi новини

Володимир Зеленський: Путін продовжуватиме вбивати, щоб чинити тиск на Україну та Європу

Tesla очолила рейтинг найдорожчих автовиробників світу

Сійярто знову звинуватив Україну в атаці на нафтопровід

Різьблені голови доіспанських часів знайдено у Перу

У Києві після введення анестезії померла 10-річна дівчинка

План Свириденко: 50% бюджету на власне озброєння, житло для ветеранів і приватизація