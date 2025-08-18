Битва суперважковаговиків: Усик може зустрітися з сенсаційним британцем

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх заявив про намір організувати бій Олександра Усика проти британського проспекта Мозеса Ітауми. Ідею підтвердили під час шоу в Ер-Ріяді, де Ітаума сенсаційно нокаутував Ділліана Уайта вже в першому раунді. За словами Аль-Шейха, поєдинок Усик – Ітаума має стати наступним великим боєм у суперважкій вазі, повідомляє Ring Magazine.

Мозес Енріко Ітаума — англійський боксер словацько-нігерійського походження, що виступає у важкій вазі. З 2024 року володіє титулом WBO Inter-Continental.

Серед його досягнень: чемпіон світу серед молоді (2022), триразовий чемпіон Європи серед юнаків та молоді, багаторазовий чемпіон Англії та переможець міжнародних турнірів.

Дебют у професійному боксі Ітаума здійснив яскраво, достроково перемігши низку суперників, зокрема Дена Гарбера та Іллю Мезенцева, у бою з яким завоював інтерконтинентальний пояс. У липні 2024 року на О2 Арені в Лондоні впевнено нокаутував ветерана Маріуша Ваха. Наразі Ітаума займає 29-те місце у світовому рейтингу BoxRec та входить у Топ-10 британських важковаговиків.

Як зазначив Туркі Аль-Шейх, поєдинок Усик – Ітаума може стати одним із головних боксерських подій року і привернути увагу шанувальників з усього світу.

Як повідомляло раніше ForUa, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик через травму попросив відтермінувати захист титулу WBO проти новозеландського боксера Джозефа Паркера.