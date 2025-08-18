SMS-афера: шахраї атакують українців через посилки

В Україні зафіксували нову шахрайську схему, пов’язану з повідомленнями про нібито проблеми з доставкою посилки. Людям надходять SMS або iMessage з текстом про неможливість доставки через "неповну або неправильну адресу" та посиланням для «підтвердження адреси». Одне з таких повідомлень отримала журналістка OBOZ.UA.

У повідомленні міститься посилання на підозрілий сайт, який має нагадувати сервіс доставки. Інструкції часто включають прохання скопіювати й вставити посилання в браузер, якщо воно не відкривається автоматично — це типова спроба змусити користувача відкрити фішингову сторінку.

На сайті шахраї можуть просити:

Повне ім’я;

Номер телефону;

Адресу проживання;

Дані банківської картки.

Це дає зловмисникам усе необхідне для викрадення коштів із рахунків довірливих користувачів.

Щоб не натрапити на аферистів, слід звертати увагу на:

Повідомлення від незнайомого міжнародного номера;

Помилки та неприродні формулювання у тексті;

Тиск часу: наприклад, «підтвердіть адресу протягом 24 годин, інакше посилка буде повернена»;

Сумнівні або короткі посилання на сторонні сайти.

Щоб не втрапити у халепу, ігноруйте та видаляйте подібні повідомлення і ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте особисті чи банківські дані. Якщо ж дані картки вже були введені, негайно зверніться до банку та заблокуйте рахунок.

Також обов’язково перевіряйте інформацію про замовлення лише через офіційні сайти або додатки служб доставки чи магазинів.

Шахрайські схеми стають дедалі витонченішими, тож важливо зберігати пильність і не довіряти підозрілим повідомленням.

