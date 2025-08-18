Різьблені голови доіспанських часів знайдено у Перу

У руїнах споруди доіспанської культури Чачапойя в регіоні Амазонас у Перу було знайдено дві рідкісні різьблені голови. Відомо про існування різьблених голів, пов'язаних з культурою Чачапойя, але це перший випадок, коли будь-яку з них знайшли в їхньому первісному археологічному контексті, інформує ForUА.

Голови були зроблені з пісковика, і ми знайшли їх всередині уламків периметральних стін круглої споруди. Виходячи з місця їх виявлення, різьблення спочатку було встановлено на зовнішній стороні стіни споруди. Споруди чачапойя часто мали декоровані стіни, хоча зазвичай оздоблення включає геометричні фризи, а не встановлені голови.

Відкриття було зроблено в рамках археологічного дослідницького проєкту Шалька-Гранде, комплексної програми дистанційного картографування археологічної пам'ятки Ольяпе. Дослідники використовують дрони та технологію LiDAR для створення високоточних карт цієї ділянки на складній гірській місцевості. Команда виявила понад 200 раніше невідомих доіспанських споруд цивілізації Чачапояс, що розкриває широкий географічний протяжність та складність поселень Чачапояс.

Археологи з Науково-дослідного інституту археології та антропології Куелап та Археологічного проекту Шалька-Гранде продовжили дослідження віддалених даних, досліджуючи споруди на землі. Окрім різьблених голів, археологи зафіксували ще одну унікальну знахідку: зигзагоподібний мотив на одному з геометричних фризів стіни.

Археологічна пам'ятка Ольяпе містить поселення чачапойяс, що датуються періодом між 900 і 1470 роками нашої ери. Під час картографування та дослідження споруд археологи прагнуть краще зрозуміти повсякденне життя Ольяпе, їхню діяльність, взаємодію з навколишнім середовищем, їхні ритуали, соціальну ієрархію тощо. Польові дослідження дозволили виявити численні артефакти та залишки, включаючи кераміку, кам'яні знаряддя, шліфувальне каміння та кістки тварин, серед яких останки рідкісного андського ведмедя.