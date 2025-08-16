Домовилися домовлятися: що показала і приховала зустріч Трампа з Путіним

У ніч проти суботи, 16 серпня, на Алясці пройшла зустріч лідерів США та РФ. Ключова тема перемовного порядку денного – російсько-українська війна. Деталі – далі в матеріалі For-UA.

На превеликий жаль, борт Путіна (до слова, літак правителя РФ під час перельоту до США став найбільш відстежуваним у світі) не впав десь у Сибіру або на Камчатці, тож його зустріч з Трампом таки відбулася і тривала загалом три години.

Власне перед тим як рандеву розпочалося, президент США у притаманному йому «фірмовому» стилі надсилав протилежні сигнали – і про неймовірну повагу до очільника Кремля, і, навпаки, про те, що не хоче його довго терпіти. Зокрема, на початках у Білому дому «злили» інформацію, що Трамп планує з почестями зустріти Путіна (зрештою, так і сталося), міжнародного злочинця та ворога вільного світу – особисто та з червоною доріжкою. Також, щоби Путіну було комфортно, зі складу американської делегації викреслили Кіта Келлога.

Натомість з країни-агресорки надсилали лише сигнали дипломатичного знущання. Наприклад, головний рос дипломат Лавров показово продемонстрував на Алясці светр з написом «СССР». Утім, негативних сигналів, чи то погроз від очільника Білого дому також не бракувало. Буквально за кілька годин до зустрічі з російським диктатором, президент США повторив погрозу щодо «серйозних економічних наслідків», якщо домовитися не вийде. А ще - спершу Білий дім заявив, що Трамп може достроково покинути зустріч, а потім і сам Дональд Трамп зробив заяву: якщо розмова буде поганою, то закінчиться дуже швидко.

Окрема сюжетна інтрига розгорнулася, коли кремлівський диктатор вже був на борту у повітрі. Зокрема у п’ятницю ввечері несподівано пан Трамп зателефонував до білоруського диктатора Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі з радістю заявив про першу розмову з Трампом, а потім у його пресслужбі навіть встигли порадіти і заявити, що Трамп зголосився приїхати в Білорусь зі своєю родиною. Що з цього правда, а що вигадки білоруського правителя - достеменно не відомо, але доконаний факт полягає в тому, що Трамп підтвердив розмову із «дуже шанованим Лукашенком». Хай там як, але такий хід дуже скидався на спробу послати сигнал Путіну про те, що США можуть діяти на території, яку Москва вважає своєю, не інформуючи про це превентивно. Такий собі м’який дипломатичний ляпас США Москві.

Що стосується безпосередньо зустрічі по лінії Трамп-Путін (у форматі «три на три»), то вона тривала три години поспіль і завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви Трампа про «значний прогрес».

«Немає ніякої угоди, поки немає угоди. Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яким вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними», - зазначив Трамп. Він також додав, що переговори з Путіним були «надзвичайно продуктивними» і «багато питань було узгоджено».

Водночас Путін після проведених переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається, мовляв, вони зможуть «відкрити дорогу до миру в Україні». При цьому під час своєї промови міжнародно визнаний злочинець вкотре розповів про «братній народ». «Я не раз говорив, що для Росії події в Україні пов’язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці. Більше того, ми завжди вважали і вважаємо український народ братнім, як би це не дивно звучало в нинішніх умовах… Тому наша сторона щиро зацікавлена щоб покласти цьому (війні – ред.) кінець. При цьому ми впевненні, щоб українське врегулювання мало довготривалий і стійкий характер, повинні бути усунені першопричини кризи…», - увімкнув заїжджену платівку очільник Кремля.

«Я згоден з президентом Трампом і він про це говорив сьогодні, що також має бути забезпечена безпека України. Звичайно ми готові над цим працювати. Хочеться сподіватися, що досягнуті нами розуміння дозволять наблизитися до тієї цілі і відкриють дорогу до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві і європейських столицях сприймуть все це в конструктивному руслі і не стануть робити перешкод, не будуть робити спроб за рахунок провокацій зірвати прогрес, що намічається», - резюмував Путін.

Невдовзі після зустрічі із Путіним президент США дав інтерв’ю Fox News. У ньому він оцінив переговори «на десятку», тому що «добре, коли великі ядерні держави розмовляють». Також господар Овального кабінету додав, що Путін хоче «вирішити проблему», а Росія та Україна близькі до угоди. Які параметри цієї угоди, і на що погоджується Путін, Трамп не сказав. Не сказав він навіть і з яких питань не згоден з російським президентом. Трамп заявив, що на це питання «вважав би за краще не відповідати». Проте він заявив, що «тепер справа за президентом Зеленським». Сам же американський президент готовий бути присутнім на зустрічі Путіна та Зеленського вже наступного тижня.

«Зараз вони збираються організувати зустріч президента Зеленського із президентом Путіним. А я, здається, навіть не просив їх про це. Не те, щоб я хотів там бути, але я хочу переконатися, що це буде зроблено», - сказав Трамп. З цих слів неясно, хто все ж таки організує зустріч – Київ чи Москва.

Трамп також заявив, що він і Путін багато в чому погодили питання про гарантії безпеки України. Він також сказав, що радить Зеленському погоджуватися на угоду з Путіним: «Росія дуже потужна держава, а вони ні».

Два цікаві штрихи до зустрічі Трампа і Путіна. Перший – на спільному брифінгу не було передбачено питань від журналістів, а це – пряма ознака того, що сторони дують на воду, побоюючись винести перемовне сміття на публіку. Ну, і другий момент полягає в скасуванні запланованого раніше американсько-російського ланчу, що теж є виключенням з дипломатично-протокольних правил. На цей нюанс, серед іншого, звертає увагу і політолог Вадим Денисенко.

«На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає? Відмова від обіду – найкраще характеризує те, що було на Алясці. Шанс, який ми мали на завершення війни розбився об рюриків, половців та австрійські штаби. Отже, що далі? По-перше, страхи (істерія) багатьох українців про те, що Трамп нас здасть виявилися, мʼяко кажучи, перебільшеними. Варто відразу зазначити, експерти, які розганяли цю істерію сьогодні вигадають масу нових страшилок, але факт залишається фактом: нас ніхто не здав. По-друге, російська ідея бізнес-угоди в обмін на території, схоже не спрацювала. Сторони домовилися продовжити діалог, але його потенційна результативність, різко зменшується. Путін, схоже, виторгував собі трохи часу. Але він програв найголовніше: мобільність. Він різко звузив собі поле для маневрів і, де-факто стрімко падає в обійми Китаю. Із технологічного васалітету він прискорює рух в сторону політичного васалітету», - зазначає експерт.

На переконання політолога, якщо протягом двох місяців не буде досягнуто якихось результатів, ми перейдемо в наступну стадію: питання війни буде вирішуватися в ході переговорів Китай-США. Іншими словами, нове переговорне вікно можливостей відкриється не раніше кінця року, а реально, весною 2026 року, переконаний Вадим Денисенко. «Для нас тепер є два головних питання: чи оголосить Путін мобілізацію восени (вірогідність вище 50%) та як буде зверстано російський бюджет-2026? У Путіна є дві опції: збільшити видатки на війну в ущерб інфраструктурі та соціалці або залишити видатки на рівні 2025 року. Від цього залежатимуть можливості російського ВПК та армії. Санкції проти Індії почнуть працювати і Путін вже до кінця року зіткнеться з втратою третини нафтових доходів. Простіше кажучи, вторинні санкції будуть впливати на економіку РФ», - підсумовує експерт.