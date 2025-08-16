Топ-10 найдорожчих трансферів в історії українського футболу: Забарний піднявся на друге місце

Український футбол продовжує писати історію гучними трансферами. За підсумками оновленого рейтингу найдорожчих переходів українських гравців у європейських клубах, Ілля Забарний став другим після Михайла Мудрика.



Топ-10 найдорожчих трансферів українців:



1. Михайло Мудрик – €70 млн (перехід до «Челсі»)



2. Ілля Забарний – €63 млн (перехід до «ПСЖ»)



3. Андрій Шевченко – €43,8 млн («Челсі»)



4. Олександр Зінченко – €35 млн («Арсенал»)



5. Артем Довбик – €30,5 млн («Жирона»)



6. Андрій Ярмоленко – €25 млн («Боруссія Дортмунд»)



7. Дмитро Чигринський – €25 млн («Барселона»)



8. Андрій Шевченко – €23,91 млн («Мілан»)



9. Віталій Миколенко – €23,5 млн («Евертон»)



10. Ілля Забарний – €22,7 млн («Борнмут»)



Таким чином, Ілля Забарний увійшов у список одразу двічі: його трансфер з «Динамо» до «Борнмута» у 2023 році, а тепер і перехід у «Парі Сен-Жермен» стали знаковими подіями для українського футболу.



Ці трансфери ще раз підтверджують: українські футболісти залишаються затребуваними на найвищому рівні, а їхня майстерність цінується у провідних європейських клубах.