Топ-10 найдорожчих трансферів в історії українського футболу: Забарний піднявся на друге місце

Український футбол продовжує писати історію гучними трансферами. За підсумками оновленого рейтингу найдорожчих переходів українських гравців у європейських клубах, Ілля Забарний став другим після Михайла Мудрика.
Топ-10 найдорожчих трансферів українців:
1. Михайло Мудрик – €70 млн (перехід до «Челсі»)
2. Ілля Забарний – €63 млн (перехід до «ПСЖ»)
3. Андрій Шевченко – €43,8 млн («Челсі»)
4. Олександр Зінченко – €35 млн («Арсенал»)
5. Артем Довбик – €30,5 млн («Жирона»)
6. Андрій Ярмоленко – €25 млн («Боруссія Дортмунд»)
7. Дмитро Чигринський – €25 млн («Барселона»)
8. Андрій Шевченко – €23,91 млн («Мілан»)
9. Віталій Миколенко – €23,5 млн («Евертон»)
10. Ілля Забарний – €22,7 млн («Борнмут»)
Таким чином, Ілля Забарний увійшов у список одразу двічі: його трансфер з «Динамо» до «Борнмута» у 2023 році, а тепер і перехід у «Парі Сен-Жермен» стали знаковими подіями для українського футболу.
Ці трансфери ще раз підтверджують: українські футболісти залишаються затребуваними на найвищому рівні, а їхня майстерність цінується у провідних європейських клубах.
