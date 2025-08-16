Харківець з ножем поранив поліціянта та трьох представників ТЦК

У Харкові Новобаварська окружна прокуратура повідомила про підозру 36-річному чоловіку, який з ножем напав на правоохоронця та трьох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, інцидент стався у четвер, 14 серпня, близько 22:15. Поліціянт і працівники районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному - ножем у голову та руку, іншому - у голову та підключичну ділянку, ще одному - в область тулуба.

Нападник намагався втекти, але його оперативно затримали. Постраждалих госпіталізували.

Підозрюваному інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше людей у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

