Трамп і Путін нібито попередньо домовилися про припинення повітряних ударів між Україною та РФ

Під час зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Владіміра Путіна 15 серпня було досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних ударів між Україною та РФ.

Про це пише журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х із посиланням на власні джерела.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - цитує журналіст анонімне джерело.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.