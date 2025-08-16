Окупанти використовують нову тактику для тиску на українське суспільство

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Як зазначають у розвідці, для цього ворог направляє невеликі групи з російськими прапорами в обхід українських позицій. Частині таких груп вдається проникнути в окремі населені пункти, щоб зняти короткі відео, які потім використовують у «переможних» звітах для кремлівського керівництва та для тиску на українське суспільство через медіа.

Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення». Однак у відповідь на цю дезінформацію Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало власне відео.

На ролику бійці «Російського Добровольчого Корпусу» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі, тим самим спростовуючи заяву російської пропаганди.

Нагадаємо, через зростання дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем у регіонах Росія змушена економити на виплатах для новобранців.