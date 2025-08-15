﻿
Полiтика

Путін по дорозі на Аляску вшанував американських льотчиків, які допомагали СРСР

Президент РФ Володимир Путін, прямуючи на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, зробив зупинку в Магадані. Там він вшанував пам'ять радянських та американських льотчиків, які під час Другої світової війни переганяли літаки, надані СРСР за програмою лендлізу. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Путін поклав 20 троянд до меморіалу, присвяченого льотчикам. Йдеться про повітряну магістраль «Алсиб», яка використовувалася для перекидання літаків з Аляски до Сибіру.

США надавали СРСР винищувачі, бомбардувальники та іншу авіатехніку.

Крім того, під час візиту Путін оглянув місцевий завод консервів та обговорив з губернатором регіону видобуток корисних копалин, зокрема золота.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

АляскаДональд Трамппереговори з РФВолодимир Путін
