Розвідка США повідомила про виклик для систем Patriot в Україні, — TWZ

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) повідомило, що удосконалені російські балістичні ракети з маневреними траєкторіями і приманками знижують ефективність ППО Patriot в Україні. Про це повідомляє TWZ.

За даними розвідки США, останніми місяцями Росія активізувала використання балістичних ракет з поліпшеною маневреністю. Це призвело до того, що системи Patriot, на які Україна покладається для захисту від ударів балістикою, стали менш ефективними.

Україна має у своєму розпорядженні п’ять батарей Patriot: три від США, одну від Румунії та одну від спільного постачання Німеччини та Нідерландів. Також українські сили отримали додаткові перехоплювачі, однак експерти зазначають, що навіть із ними системи не завжди можуть впоратися з новими російськими ракетами.

Російські ракети тепер можуть змінювати траєкторію і виконувати маневри замість польоту за стандартною балістичною траєкторією. Крім того, деякі ракети оснащені засобами радіоелектронного обману, що ускладнює їх відстеження і перехоплення системами Patriot.

Йдеться про ракети Іскандер-М і KN-23. Вони вважаються такими, що найчастіше застосовуються країною-агресором в ударах по Україні.

ForUA нагадує, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.