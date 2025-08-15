Останнім часом Трамп сильно розчарований Путіним

Трамп буде просувати повне припинення вогню, але сумнівається в успіху. Останнім часом він сильно розчарований Путіним, - журналістка Забєліна про майбутній саміт
Головні тези:
▪Минулої суботи відбулася зустріч нашої сторони з Венсом. На ній Україна донесла свою позицію, яку передали Трампу.
▪Офіс Венса активно долучений до комунікації з нашою владою та інформує Трампа.
▪️Зараз існує великий стереотип, що Венс вороже налаштований до України. З часів відомої сварки все змінилося.
▪Європейські лідери бачать у Венсі, Рубіо та Бессент союзників проти Путіна.
▪Якщо Трамп може щось забути або почати говорити, що йому заманеться, для цього їдуть Рубіо, Венс і Бессент.
▪Наша влада боїться, що сварка в Овальному кабінеті може повторитися, і Україну знову зроблять винною.
▪Велика частина зустрічі буде присвячена не Україні: обговорюватимуть ядерну програму (договір завершується у лютому 2026 року), зняття санкцій та дипломатичну співпрацю.
▪Україна від переговорів очікує тимчасового припинення вогню або на землі, або в повітрі, або на воді.
▪У делегації від РФ присутній міністр оборони. Якби був намір повністю припинити бойові дії та вести мирні переговори, Бєлоусов туди не поїхав би.
▪Це свідчить про те, що з імовірністю 99% першою темою обговорення буде ядерна програма, а Україна - останньою.
▪Велика частина зустрічі буде присвячена на покращення взаємостосунків США та РФ.Автор: Сергій Ваха