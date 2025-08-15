15 серпня Дональд Трамп і Владімір Путін зустрінуться на Алясці, щоб обговорити врегулювання війни в Україні.

Попередньо, саміт політиків має розпочатися о 22:00 за київським часом. О 18:00 ЗМІ повідомляли про виліт літака з Путіним до Аляски з Магадану

У Кремлі розповіли, скільки можуть тривати переговори лідерів. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перемовини очільника Кремля із президентом США можуть тривати 6 – 7 годин. Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участи помічників.

Очікується, що за підсумками переговорів політики можуть дати спільну пресконференцію. У США також не виключать, що Дональд Трамп достроково покине саміт із Путіним, якщо побачить, що той несерйозно налаштований на мир.

Зауважимо, що раніше у Кремлі розкрили склад російської делегації на саміті в Алясці. До неї увійшли Сєргєй Лавров, Юрій Ушаков, Андрєй Бєлоусов, Кіріл Дмітрієв та Антон Сілуанов.