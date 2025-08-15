Велика Британія готова відправити до України військових після досягнення перемир'я, - Гілі

Очільник міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі на тлі зустрічі американського та російського лідерів заявив, що Лондон готовий відправити до України своїх військових.

Про це повідомило BBC.

За його словами, саміт на Алясці може стати першим кроком до перемир’я в Україні, і якщо його буде досягнуто, то Велика Британія може відправити свої війська, аби зміцнити припинення вогню.

“Роль Великої Британії полягає в тому, щоб стояти поруч з Україною на полі бою та в переговорах, і готуватися, як ми це робили, очолюючи 30 інших країн, які планують військове припинення вогню та безпечний мир через те, що ми називаємо коаліцією охочих”, – пояснив Гілі.

Як він зауважив, протягом останніх місяців понад 200 військових планувальників з коаліції охочих розробляли план припинення вогню.

“Ми готові розмістити британські війська на місцях в Україні, частково для того, щоб заспокоїти українців. Але також частково для забезпечення безпечного неба, безпечного моря та зміцнення українських сил, бо зрештою найкращим стримуючим фактором проти Росії… повторного початку агресії проти України є сила України постояти за себе”, – наголосив міністр.

На запитання, що станеться, якщо Росія нападе на британських військових, Гілі відповів, що не коментуватиме гіпотетичні ситуації, лиш зазначивши, що вони матимуть право захищатися.

Раніше Британське військове керівництво вирішило відмовитись від ідеї створення 30-тисячного миротворчого контингенту для захисту українських портів і міст. Натомість вводиться більш “реалістична” стратегія — авіаційне патрулювання заходу України, навчання українських захисників і розмінування Чорного моря.

Нагадаємо, Велика Британія та країни Євросоюзу призупинили ініціативи щодо розгортання власних військових підрозділів в Україні. Цей крок пов’язаний із зупинкою мирних переговорів США та небажанням Вашингтона забезпечити гарантії безпеки для європейських військових.