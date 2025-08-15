﻿
Свiт

Навроцький у вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у "Диві на Віслі"

Навроцький у вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у "Диві на Віслі"

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у своєму вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у перемозі, яка допомогла Польщі, що вона щойно відновила незалежність, відбити навалу більшовиків. 

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму Facebook.

Навроцький зазначив, що у цей день Польща відзначає перемогу у Битві за Варшаву 1920 року.

"Тоді польська армія, разом з українськими силами, успішно зупинила марш Червоної армії на Захід, убезпечивши Європу від комуністичної революції", – зазначив Навроцький.

Він згадав, що російський імперіалізм сторіччями був "смертельною загрозою для нашої свободи" та що спинити його можна лише силою альянсів вільних народів. 

"Свобода – безцінна. Її не можна купувати чи продавати, її слід захищати… Тож ми ніколи не здамося перед російським імперіалізмом. І тому ми підтримуємо Україну, яка захищає свою свободу – щоб Європа була цілісною, вільною та у мирі. Росія – не та, кого неможливо спинити. Росія не є непереможною", – заявив Навроцький. 

Раніше цього тижня Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві. 

Нагадаємо, у 2020 році у Польщі до 100-річчя Варшавської битви відкрили пам'ятник з Симоном Петлюрою.

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаУНРСимон ПетлюраКароль НавроцькийДиво на ВісліВаршавська битваДень армії
