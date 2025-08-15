﻿
На Ставці ухвалено рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, було ухвалено рішення щодо додаткового зміцнення напрямку на Добропіллі й інших на Донеччині.

"Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, окремо розглянули позиції у Запорізькій області.

"Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", - повідомив Зеленський.

Також на Ставці розглянули питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет – розвиток саме контрактної армії", - наголосив президент.

ПрезидентЗСУставкаВолодимир ЗеленськийПокровськДобропіллябої під Покровськом
