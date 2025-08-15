Путін хоче миру в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його саміт з Путіним завершиться дуже швидко, якщо з перших хвилин він зрозуміє, що зустріч відбувається погано.

На його думку, Путін хоче миру в Україні і не буде несерйозно поводитись на саміті на Алясці 15 серпня, повідомляє CNN.



"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин... чи буде це хороша зустріч, чи погана. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру" – сказав Трамп.



Трамп стверджує, що Путін не почав би повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, якби він був президентом, і в четвер заявив, що війна ніколи не повинна була відбутися.

"Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну. Але я президент, і він не буде зі мною гратися", – сказав Трамп.

Нагадаємо, перед самітом Трампа і Путіна джерела повідомили про попередні компроміси.