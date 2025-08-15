﻿
Полiтика

У Кремлі не очікують підписання документів на Алясці

У Кремлі нібито не очікують підписання спільного документу у ході зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна.

"Ні. Не очікується, і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив прес-секретарь Путіна Дмитро Песков.

За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.

Нагадаємо, Трамп розглядає зустріч із Путіним як "пробну" й не має наперед визначених очікувань.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпутінТрамп
