У Кремлі не очікують підписання документів на Алясці

У Кремлі нібито не очікують підписання спільного документу у ході зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна.

"Ні. Не очікується, і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив прес-секретарь Путіна Дмитро Песков.

За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.

Нагадаємо, Трамп розглядає зустріч із Путіним як "пробну" й не має наперед визначених очікувань.