Погода в Україні на вихідних: дощі на заході та півночі, спека в центрі та на півдні

16–17 серпня більшість областей України перебуватиме під впливом антициклону, тож погода буде теплою та сонячною, повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, температура повітря в деяких регіонах підніметься до +35°C.

Субота, 16 серпня, в Україні буде переважно теплою та сонячною. Вдень температура коливатиметься від +25°C до +29°C, у південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +30–32°C. На заході країни трохи прохолодніше через проходження атмосферного фронту, який принесе локальні дощі.

У неділю, 17 серпня, спека продовжиться на півдні, сході та у більшості центральних областей, де температура сягатиме +30–35°C. Захід та північ України відчують невелике зниження температури — до +22–26°C, при цьому там можливі короткочасні дощі.

У Києві опади малоймовірні, прогнозує синоптик. Вихідними температура у столиці становитиме +25–27°C, а з понеділка, 18 серпня, очікується невелике похолодання до +22°C.

«Насолоджуйтесь сонцем, адже вітамін Д сам себе не виробить», — наголосила Діденко, радячи киянам та українцям провести вихідні на свіжому повітрі.

Таким чином, ці вихідні обіцяють бути ідеальними для відпочинку на природі, прогулянок містом та активного проведення часу на свіжому повітрі, особливо у південних та центральних областях країни.