Оточення Зеленського радить йому звільнити Єрмака

Ключові представники влади, наближені до президента Володимира Зеленського, радять йому звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом внутрішніх розмов.

Це відбувається після резонансного розслідування НАБУ "Мідас" про корупцію в енергосекторі.

У матеріалі йдеться, що за останній тиждень Зеленський провів зустрічі з ключовими фігурами з владної команди, щоб знайти рішення для стабілізації ситуації після оприлюднення розслідування. Частина цих зустрічей була засвідчена публічними звітами, зокрема, розмови з прем'єркою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим, керівником ГУР Кирилом Будановим та іншими.

Як переконують УП люди, знайомі з перебігом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу з кризи, але "майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу президента Андрія Єрмака".

За словами співрозмовника УП серед топів "Слуги народу", у Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака.

"Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться", — заявило одне з джерел.

У середовищі "слуг" сформувалася своя "коаліція рішучих", яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу ОП не звільнять. За даними УП, ініціатива йде з орбіти тандему Арахамія-Гетманцев у союзі з ліберальним крилом "СН".