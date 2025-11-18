﻿
Полiтика

Оточення Зеленського радить йому звільнити Єрмака

Ключові представники влади, наближені до президента Володимира Зеленського, радять йому звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом внутрішніх розмов.

Це відбувається після резонансного розслідування НАБУ "Мідас" про корупцію в енергосекторі.

У матеріалі йдеться, що за останній тиждень Зеленський провів зустрічі з ключовими фігурами з владної команди, щоб знайти рішення для стабілізації ситуації після оприлюднення розслідування. Частина цих зустрічей була засвідчена публічними звітами, зокрема, розмови з прем'єркою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим, керівником ГУР Кирилом Будановим та іншими.

Як переконують УП люди, знайомі з перебігом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу з кризи, але "майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу президента Андрія Єрмака".

За словами співрозмовника УП серед топів "Слуги народу", у Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака.

"Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться", — заявило одне з джерел.

У середовищі "слуг" сформувалася своя "коаліція рішучих", яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу ОП не звільнять. За даними УП, ініціатива йде з орбіти тандему Арахамія-Гетманцев у союзі з ліберальним крилом "СН".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАБУОПЗеленськийАндрій Єрмак
