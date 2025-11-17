Прокурор САП просить взяти Чернишова під варту, сторона обвинувачення пропонує заставу у розмірі 55 млн грн

Прокурор САП попросив суд взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду, пише "Економічна правда".

Представник САП наголосив, що арешт необхідний, оскільки підозрюваний може впливати на перебіг слідства, знищити докази, тиснути на свідків або залишити територію України.

Сторона обвинувачення просить визначити альтернативу застави у розмірі 55 млн грн.

За даними НАБУ і САП, загалом зафіксовано передачу Чернишову $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою. Ця сума перевищує 55 млн грн.

За версією слідства, гроші передавали організатори корупційної схеми навколо "Енергоатому" Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.

Передача коштів відбувалася або безпосередньо в офісі, або у медичній клініці, що належала Цукерману.

ForUA нагадує, 14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що експосадовець відвідував так звану “пральню” – місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.

Цей пункт перебував під контролем керівника викритої злочинної організації.

За інформацією слідства, дії експосадовця кваліфіковані за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції під назвою "Міда", спрямованої на викриття корупційної схеми в енергетичній сфері.

У рамках розслідування було проведено понад 70 обшуків у різних областях країни.

За даними правоохоронців, організатори отримували від контрагентів Енергоатому відкати, після чого незаконно відмивали ці кошти у спеціально орендованому офісі в центрі Києва.

Приміщення, де функціонувала “пральня”, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача.

За попередніми підрахунками, через цю схему було відмито близько $100 млн.