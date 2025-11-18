Окупанти вдарили по залізниці у двох областях України

Російські дрони вдарили по залізничному вокзалу у Дніпрі.

"Вночі росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. На щастя, без постраждалих. Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



Внаслідок удару суттєво зруйновано основний ремонтний цех.



Незважаючи на це, ранкові електрички з Дніпра відправлені за графіком.



"Також ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій. Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", – запевнив міністр.

Фото: Telegram.