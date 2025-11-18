﻿
Війна

Окупанти вдарили по залізниці у двох областях України

Окупанти вдарили по залізниці у двох областях України

Російські дрони вдарили по залізничному вокзалу у Дніпрі.

"Вночі росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. На щастя, без постраждалих. Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок удару суттєво зруйновано основний ремонтний цех.

Незважаючи на це, ранкові електрички з Дніпра відправлені за графіком.

"Також ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій. Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", – запевнив міністр.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війназалізницяХарківська областьДніпрообстрілокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про початок аудиту в "Енергоатомі"
Полiтика 17.11.2025 20:31:15
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про початок аудиту в "Енергоатомі"
Читати
Зміцнення європейської безпеки: Зеленський і Макрон обговорили спільне виробництво дронів
Полiтика 17.11.2025 20:08:15
Зміцнення європейської безпеки: Зеленський і Макрон обговорили спільне виробництво дронів
Читати
Окупанти вісім бомб упустили на території своєї Білгородської області
Війна 17.11.2025 19:56:05
Окупанти вісім бомб упустили на території своєї Білгородської області
Читати

Популярнi статтi