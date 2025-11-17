Євросоюз розглядає новий варіант підтримки України до 90 млрд євро, – Bloomberg

У Євросоюзі запропонували фінансувати Україну грантом у розмірі 90 млрд євро або позикою, забезпеченою боргом країн єврозони, якщо не вдасться домовитися про використання заморожених активів РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на листа до лідерів ЄС від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Згідно з листом, з яким ознайомилася редакція агенції, виконавчий орган блоку пропонує три варіанти стабілізації фінансів України:

держави-члени повинні профінансувати щонайменше 90 млрд євро грантів на 2026-2027 роки;

взяти на себе спільний борг ЄС для видачі позики;

використовувати іммобілізовані російські кошти для підтримки позики.

Лист з'явився на тлі того, що Бельгія продовжує відкладати план щодо російських активів, що є бажаним підходом ЄС. У документі йдеться, що вплив грантів становитиме від 0,16% до 0,27% ВВП держав-членів. Тим часом будь-яка позика ЄС вимагатиме від держав-членів "надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу".

За оцінками Єврокомісії, Україні вже на початку 2026 року знадобиться новий пакет підтримки, лише на оборону потребуватиме 51,6 млрд євро, а загальні фінансові потреби у 2026–2027 роках можуть перевищити 130 млрд євро.

Для того, щоб зняти частину бельгійських застережень, Брюссель запропонував задіяти близько 25 млрд євро суверенних активів РФ, розміщених в інших країнах ЄС, а також запровадити додаткові гарантії для захисту від можливих судових ризиків.

Однак в ЄС надалі хотіли б запропонувати Києву позику, використовуючи майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються кліринговою палатою Euroclear. Згідно з цим варіантом, Euroclear отримає борговий контракт, який гарантуватиме, що будь-які претензії, висунуті РФ в майбутньому, будуть покриті ЄС та потенційними країнами-членами.