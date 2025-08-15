УПЦ МП отримала дедлайн щодо розірвання зв’язків з Москвою

Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має до 24 серпня усунути всі статутні зв’язки з Російською православною церквою (РПЦ). Про це повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський.

За його словами, припис митрополія отримала поштою 24 липня, що давало їй місяць на виконання. Документ зобов’язує УПЦ МП вийти зі складу РПЦ та надати рішення своїх статутних органів, які це підтверджують. При цьому не вимагається змінювати віровчення, мову чи календар богослужінь, або приєднуватися до іншої православної церкви.

«Якщо до 24–25 серпня припис не буде виконано і не буде подано обґрунтованого прохання про продовження терміну ще на 60 днів, ДЕСС зможе звернутися до суду з позовом про припинення Київської митрополії як юридичної особи», – наголосив Єленський.

Водночас він додав, що УПЦ МП вже подала позов до суду з метою оскаржити виконання припису, що свідчить про відсутність намірів усунути зв’язки з РПЦ.

Попереднє дослідження ДЕСС, проведене у період з 20 травня по 8 липня, підтвердило, що Київська митрополія УПЦ МП є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена. У статуті митрополії виявлено положення, які свідчать про підпорядкування Москві: право РПЦ ухвалювати обов’язкові рішення щодо церковних та організаційних питань, а також вимогу, щоб керівники Київської митрополії входили до органів управління РПЦ.

Як повідомляло раніше ForUa, Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви.