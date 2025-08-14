Уряд призначив Ярославу Максименко тимчасовою очільницею АРМА

Заступницю голови Національного агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко тимчасово призначили виконувачкою обов’язків голови АРМА.

Про це повідомили в агентстві та підтвердили відповідною постановою уряду.

14 серпня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив Максименко колективу агентства. За його словами, вона має «великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном».

Соболев також додав, що «новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами».

До призначення в АРМА Максименко очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві економіки України, де координувала санкційну політику та управління підсанкційними активами.

Вона також була одним із ключових розробників корпоративної реформи державного сектору та брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами через платформи ProZorro та ProZorro.Продажі.

13 серпня Ярославу Максименко призначили заступницею голови АРМА з питань євроінтеграції.