﻿
Суспiльство

Поранення та захворювання, набуті в полоні, тепер прирівнюються до бойових, – Шмигаль

Поранення та захворювання, набуті в полоні, тепер прирівнюються до бойових, – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що підписав наказ, який прирівнює поранення, травми, контузії та захворювання, отримані в російському полоні, до бойових. Про це інформує Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, раніше через прогалину в законодавстві військові, які перебували в полоні, не могли отримати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Нове рішення усуває цю проблему, гарантуючи звільненим військовим ширші права та соціальний захист.

Відтепер військові, що пережили полон, отримають:

  • належний соціальний захист;
  • право на всі пільги та компенсації;
  • безоплатне лікування та реабілітацію.

ForUA нагадує, сьогодні Україна повернула з полону 84 громадян, серед них – захисники Маріуполя та цивільні, утримувані з 2014 року. Багатьом із них необхідна медична допомога та тривала реабілітація.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

військовополоненінаказДенис Шмигальсоцзахист військових
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сьогоднішній обмін полоненими 84 на 84 відбувся завдяки ОАЕ
Війна 14.08.2025 16:03:34
Сьогоднішній обмін полоненими 84 на 84 відбувся завдяки ОАЕ
Читати
Столичних чиновників звинувачують у збитку на 230 мільйонів
Столиця 14.08.2025 15:50:14
Столичних чиновників звинувачують у збитку на 230 мільйонів
Читати
PURL: Україна має $1,5 мільярда
Війна 14.08.2025 15:30:12
PURL: Україна має $1,5 мільярда
Читати

Популярнi статтi