Поранення та захворювання, набуті в полоні, тепер прирівнюються до бойових, – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що підписав наказ, який прирівнює поранення, травми, контузії та захворювання, отримані в російському полоні, до бойових. Про це інформує Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, раніше через прогалину в законодавстві військові, які перебували в полоні, не могли отримати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Нове рішення усуває цю проблему, гарантуючи звільненим військовим ширші права та соціальний захист.

Відтепер військові, що пережили полон, отримають:

належний соціальний захист;

право на всі пільги та компенсації;

безоплатне лікування та реабілітацію.

ForUA нагадує, сьогодні Україна повернула з полону 84 громадян, серед них – захисники Маріуполя та цивільні, утримувані з 2014 року. Багатьом із них необхідна медична допомога та тривала реабілітація.