Надзвичайні події

Армія РФ, імовірно, втратила винищувач Су-30СМ у Чорному морі

Російські Повітряно-космічні сили, ймовірно, втратили винищувач Су-30СМ. Його уламки знайшли на поверхні Чорного моря, проте пілотів не виявлено.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Там стверджують, що розвідка ВМС отримала радіоперехоплення від окупантів про втрату зв’язку з цим винищувачем, який виконував "завдання" південно-східніше острова Зміїний.

За словами українських військових, літак, схоже упав, однак причини цього невідомі. Зараз росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію.

 Автор: Богдан Моримух

