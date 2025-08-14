Армія РФ, імовірно, втратила винищувач Су-30СМ у Чорному морі

Російські Повітряно-космічні сили, ймовірно, втратили винищувач Су-30СМ. Його уламки знайшли на поверхні Чорного моря, проте пілотів не виявлено.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Там стверджують, що розвідка ВМС отримала радіоперехоплення від окупантів про втрату зв’язку з цим винищувачем, який виконував "завдання" південно-східніше острова Зміїний.

За словами українських військових, літак, схоже упав, однак причини цього невідомі. Зараз росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію.