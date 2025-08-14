﻿
У Польщі запобігли атаці на водну інфраструктуру: що відомо

У Польщі вдалося запобігти запланованій атаці на водну інфраструктуру країни.

Про це заявив віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський в коментарі виданню Onet.

Як повідомив Кшиштоф Гавковський, у середу, 13 серпня, зловмисники мали намір здійснити атаку на каналізацію та водну інфраструктуру одного з великих міст Польщі. За його словами, комунальникам в останній момент вдалося запобігти катастрофі.

– В останній момент наші служби дізналися про напад і все вдалося зупинити. Я не хочу називати місто, бо не хочу викликати емоції у людей, – сказав польський віцепрем’єр.

Також Гавковський додав, що у разі вдалої атаки одне з великих міст могло б залишитися без водопостачання.

ForUA нагадує, польські правоохоронці затримали громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР, за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Іноземця арештували ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

За словами польського посадовця, затриманий є кадровим офіцером воєнної розвідки РФ. Його діяльність була спрямована проти безпеки Польщі та військових структур союзників країни.

 Автор: Сергій Ваха

