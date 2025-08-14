В українському полоні перебувають громадяни 32 країн світу, не рахуючи росіян

Українські бійці полонили більш ніж 100 громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян. Найбільше таких окупантів з Центральної Азії.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими на запит «Слідства.Інфо».

Перше місце посідає Узбекистан, друге — Таджикистан. Також у лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен.

Таких полонених з кожним роком більшає. Як пояснили в Коордштабі, більше іноземців, ніж минулі роки, почали підписувати контракти з армією РФ, тож, відповідно, більше потрапили до полону.

За статистикою Координаційного штабу, станом на липень 49% від загальної кількості полонених — це іноземні громадяни (окрім росіян), тоді як за весь минулий рік ця кількість сягала 42%. У 2023 році — 9%, а у 2022 році — 1%.

Також від джерел у збройних силах рф проєкт «Хочу жить» отримав поіменні списки 16 894 іноземців зі 121 країни та невизнаних територій світу, які воювали або продовжують воювати проти України у складі окупаційної армії. Серед них — 4658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, 1013 громадян африканських держав та 9961 громадянин інших країн і територій. Нині відомо про загибель щонайменше 678 іноземців із цього переліку.

Станом на червень 2025 року контракт з армією рф підписали 6162 іноземців без російського громадянства, а от за увесь 2024-й їх було 6011.