Росіянина Чуркіна звинувачують у заволодінні майном Львівського автобусного заводу

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Його звинувачують у заволодінні майном Львівського автобусного заводу.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2005 році він став головою наглядової ради заводу та отримав повноваження розв'язувати питання про відчуження майна.

Через три роки, у 2008-му, організував продаж 8 об’єктів нерухомості на користь своїх компаній. Для цього, за даними слідства, було підроблено фінансові документи, щоб зняти обтяження з майна.

Подібну схему Чуркін повторив у 2016 році: тоді було підроблено судове рішення, щоб передати майно заводських приміщень його бізнес-структурам.

За даними слідства, сума збитків завданих ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній Львівський автобусний завод) становить понад 367 млн гривень.

За Кримінальним кодексом України росіянину інкримінують:

підробку документів та привласнення майна;

підробку документів, печаток, штампів;

привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

“Ігор Чуркін – це сепаратист. Російський агент, який внесений у базу Миротворець. Я взагалі вважаю, що після 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України - весь російський бізнес і активи мали б бути заарештовані. І майно націоналізоване”, - стверджував свого часу народний депутат України (VII і VIII скликань) Ігор Васюник.