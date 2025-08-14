ЄС не збирається ослаблювати санкції проти Росії, ба більше, готує новий санкційний пакет

Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти РФ, натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути ухвалено вже у вересні 2025 року.

Як передає видання "Європейська правда", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста. "Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м", – заявила вона.

Речниця висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ вже наступного місяця – тобто, у вересні.

"Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше – це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію", – наголосила Подеста.

Два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав, що працюють в Брюсселі і обізнані з процесами навколо запровадження та виконання санкцій ЄС проти Росії, з якими спілкувалася кореспондентка видання, також заявили, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

"Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій", – підтвердив один зі співрозмовників.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що союзники України нібито вже розглядають пом’якшення санкцій проти РФ у разі перемир’я. У США також кажуть, що Дональд Трамп використає тему санкцій під час зустрічі із Путіним: санкції проти Росії "можуть бути посилені, пом'якшені або можуть мати терміни дії".

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним заплановано на 15 серпня на Алясці, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкорідж. Президент США на зустрічі має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні. Інші теми не є пріоритетними.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.