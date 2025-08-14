﻿
Економіка

Компенсація до 70% першого внеску на житло для ВПО: уряд розширив програму “єОселя”

Уряд України вніс зміни до державної програми пільгового іпотечного кредитування “єОселя”, значно розширивши підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер держава компенсуватиме до 70% першого внеску на іпотеку. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко у своєму Telegram-каналі.

Кого стосується нововведення?

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО): Громадяни, що були змушені залишити свої домівки через війну.

  • Мешканці прифронтових територій: Для них діятимуть чинні умови програми “єОселя”, які дозволяють придбати житло не старше трьох років, а на прифронтових територіях — не старше десяти років.

Основні умови та компенсації для ВПО:

  • Перший внесок: Держава відшкодує до 70% першого внеску, але сума компенсації не може перевищувати 30% від загальної вартості житла.

  • Щомісячні платежі: Протягом першого року кредитування держава також компенсуватиме до 70% щомісячних платежів по кредиту.

  • Супутні витрати: Додатково виділяється до 40 тисяч гривень на оплату комісій, зборів та страхових платежів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Обмеження для придбання житла:

  • Вартість: Максимальна вартість житла, яке можна придбати за цією програмою, не має перевищувати 2 мільйони гривень.

  • Вік об'єкта:

    • Київ та обласні центри: Житло не має бути старше 10 років.

    • Інші населені пункти: Житло не має бути старше 20 років.

Нові правила програми наберуть чинності 10 вересня 2025 року. Подати заявку на участь можна буде через мобільний застосунок “Дія”. Рішення щодо видачі іпотечного кредиту ухвалюватиме банк-партнер програми, який перевірятиме фінансову спроможність та кредитну історію заявника.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

нерухомістьжитлоіпотекаВПОєОселя
