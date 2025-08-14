Компенсація до 70% першого внеску на житло для ВПО: уряд розширив програму “єОселя”

Уряд України вніс зміни до державної програми пільгового іпотечного кредитування “єОселя”, значно розширивши підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер держава компенсуватиме до 70% першого внеску на іпотеку. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко у своєму Telegram-каналі.
Кого стосується нововведення?
-
Внутрішньо переміщені особи (ВПО): Громадяни, що були змушені залишити свої домівки через війну.
-
Мешканці прифронтових територій: Для них діятимуть чинні умови програми “єОселя”, які дозволяють придбати житло не старше трьох років, а на прифронтових територіях — не старше десяти років.
Основні умови та компенсації для ВПО:
-
Перший внесок: Держава відшкодує до 70% першого внеску, але сума компенсації не може перевищувати 30% від загальної вартості житла.
-
Щомісячні платежі: Протягом першого року кредитування держава також компенсуватиме до 70% щомісячних платежів по кредиту.
-
Супутні витрати: Додатково виділяється до 40 тисяч гривень на оплату комісій, зборів та страхових платежів, пов'язаних з оформленням іпотеки.
Обмеження для придбання житла:
-
Вартість: Максимальна вартість житла, яке можна придбати за цією програмою, не має перевищувати 2 мільйони гривень.
-
Вік об'єкта:
-
Київ та обласні центри: Житло не має бути старше 10 років.
-
Інші населені пункти: Житло не має бути старше 20 років.
-
Нові правила програми наберуть чинності 10 вересня 2025 року. Подати заявку на участь можна буде через мобільний застосунок “Дія”. Рішення щодо видачі іпотечного кредиту ухвалюватиме банк-партнер програми, який перевірятиме фінансову спроможність та кредитну історію заявника.
Автор: Галина Роюк