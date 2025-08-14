Стало відомо, що запропонує Трамп Путіну в обмін на мир в Україні

Президент США Дональд Трамп, готуючись до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, розробляє низку економічних пропозицій для Москви, щоб спонукати її до припинення війни в Україні. Як повідомляє видання The Telegraph, ці пропозиції можуть включати доступ до природних ресурсів Аляски, скасування деяких санкцій та доступ до корисних копалин на окупованих територіях України.

За інформацією джерел, міністр фінансів США Скотт Бессент, працює над можливими компромісами, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню. Серед ключових пропозицій — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, йдеться про два найбільші родовища літію, які розташовані саме в цих регіонах.

Доступ до природних ресурсів та зняття санкцій

Крім того, Трамп розглядає можливість надати Росії доступ до цінних ресурсів у Беринговій протоці, де відстань між Аляскою та Росією становить лише близько трьох миль. Цей регіон має величезне стратегічне значення, оскільки володіє приблизно 13% світових запасів нафти. Доступ до цих ресурсів міг би стати значним економічним стимулом для Москви.

Також, за повідомленнями, команді Путіна можуть запропонувати часткове скасування американських санкцій проти російської авіаційної промисловості. Через чинні обмеження значна частина російських літаків не може отримати необхідні деталі та обладнання для обслуговування, що призвело до їх непридатності. Скасування цих обмежень дозволило б відновити авіасполучення та економічну діяльність у цій галузі.

Ці пропозиції свідчать про готовність Трампа використовувати економічні важелі як ключовий інструмент у переговорах для досягнення мирної угоди, навіть якщо це вимагає значних компромісів.

