Суспiльство

Квитковий хаос: УЗ почала блокувати акаунти покупців

Укрзалізниця запровадила нові заходи проти перекупників квитків, блокуючи облікові записи користувачів, на яких зафіксована підозріла активність. Як повідомляє компанія, підставою для блокування можуть стати не лише великі обсяги придбаних квитків на різні прізвища, а й низка інших факторів.

Серед основних причин блокування:

Надмірна кількість резервацій. Акаунт системно блокує місця на 15 хвилин, але не оплачує квитки.

Надмірні або хаотичні пошукові запити. Часто такі дії роблять бот-акаунти, що перевантажує систему.

Пов’язані акаунти та банківські картки. Кілька акаунтів, прив’язаних до однієї картки, або часте використання однієї електронної пошти для покупки квитків на різні напрямки.

Укрзалізниця також використовує автоматичні внутрішні запобіжники, включно зі складними CAPTCHA та сучасними системами антифрод.

Компанія наводить приклади ефективної боротьби зі спекулянтами:

Користувач, який створював акаунт, купував квитки на різні прізвища, видаляв акаунт і створював новий, щоб обійти систему. Загалом він створив 8 акаунтів, усі заблоковані.

18 пов’язаних акаунтів одного користувача, створених для обходу обмежень, також заблоковані.

Акаунт, створений 2 серпня, з якого користувач 134 рази бронював квитки на 15 хвилин і жодного разу не оплатив.

Користувач, який придбав понад 200 квитків, нібито для дитячих груп, насправді не мав жодної взаємодії з офіційними установами.

Крім того, Укрзалізниця працює з великими агентами з продажу квитків щодо блокування шкідливого ПЗ, яке намагається отримати доступ до системи через сторонні сервіси. У компанії попередили, що сервіси, які не усунуть уразливості, будуть відключені.

Як повідомляло раніше ForUa, пік пасажирських перевезень в Україні триває, а на найпопулярніших напрямках попит на квитки перевищує пропозицію у вісім разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

