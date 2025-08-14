У Польщі затримали українця за наругу над пам’ятниками на замовлення РФ

У Польщі затримали 17-річного громадянина України, яких підозрюють у нарузі над пам’ятниками, зокрема пам’ятником жертвам Волинської трагедії, а також у проведенні інших провокаційних акцій на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба польської поліції та речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Яцек Добжинський.

"Підліток розміщував на будівлях і пам'ятниках бандерівські прапори та гасла, що пропагують нацистську ідеологію. Свої дії він здійснював на території Вроцлава, Варшави та в селищі Домостава, де минулого тижня 17-річний хлопець осквернив пам'ятник Волинській трагедії, намалювавши на ньому прапор бандерівців та напис "Слава УПА" українською мовою. Наразі щодо затриманого проводять процесуальні дії", - написав Добжинський. Зазначимо, що хоча Добжинський повідомив про затримання одного українця, пресслужба поліції повідомляє про двох. Наразі стосовно затриманих проводяться процесуальні дії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що провокації проти України та спроби посварити польське та українське суспільство часто організовуються іноземними спецслужбами, зокрема російськими.

"Сьогодні ABW арештувала (і це не перший такий випадок, це дуже продумані акції) молодого українця, який звинувачується в диверсійних діях, зокрема виконанні ворожих написів, спробі знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків. Цей українець був завербований іноземними спецслужбами",- підкреслив Туск.

«Росіяни дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною. Вони вербують українців чи білорусів і платять їм за скоєння диверсійних дій. Основна мета — провокування конфлікту між поляками й українцями», — зазначив Туск.

Він додав, що росіянам складніше завербувати поляків, проте вони активно використовують іноземних громадян для організації подібних акцій.