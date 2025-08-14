﻿
Суспiльство

Погода 14 серпня: помірно спекотно, без опадів

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер - переважно північно-західний. Лише у західних областях – південно-східний, 5-10 метрів за секунду, повідомили синоптики.

Температура повітря +23-28 градусів. Спекотніше буде на Закарпатті та на Півдні +27-32 градуси.

У Києві та області - мінлива хмарність. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Вночі +14-16, вдень +25-27.

Сьогодні у південній частині України, в північних регіонах (окрім Київщини), а також у Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

 

 

 

 

 

