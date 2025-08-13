Мережа агентів ГРУ у Запоріжжі: Священик УПЦ (МП) вербував агентів для РФ

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою викрила у Запоріжжі агентурну мережу ГРУ, яку координував священик УПЦ Московського патріархату, повідомили у СБУ.

За даними слідства, настоятель місцевого храму в Запоріжжі під час проповідей виправдовував збройну агресію РФ.

Священик підшукував проросійськи налаштованих мешканців, а згодом почав вербувати їх для роботи на спецслужби країни-агресора.

Один з агентів ГРУ, який вже отримав тюремний вирок, підтвердив підривну діяльність священика.

Ще один учасник шпигунської групи, 41-річний військовослужбовець, мобілізований до місцевої частини, за вказівками російських кураторів передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських підрозділів на Запорізькому напрямку, а також фотокопії документів щодо нових формувань ЗСУ на передовій.

СБУ встановила, що ворожі агенти координували роботу через резидента 316-го розвідцентру ГРУ РФ — колишнього правоохоронця із Запоріжжя, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав на тимчасово окуповану територію та почав працювати на росіян.

Під час обшуків у священика виявили російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова, холодну зброю, а також техніку з доказами шпигунської діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за держзраду, посягання на територіальну цілісність, насильницьку зміну влади та виправдовування агресії РФ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до діяльності агентурної мережі російського ГРУ.