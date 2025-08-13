У телефонній конференції з Трампом бере також участь президент Навроцький, який не бачить Україну в НАТО та ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції, організованої президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю Трампа та Путіна на Алясці, повідомляє Канцелярія президента у соцмережі Х у середу.

"Президент Польщі Навроцький представляє Польщу під час телеконференції, організованої президентом США Дональдом Трампом з європейськими лідерами перед зустріччю на Алясці", - йдеться у повідомленні.

Перед цим кореспондент Axios Барак Равід написав, що Трамп розпочав телеконференцію з президентом України та європейськими лідерами.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським та кількома європейськими лідерами напередодні свого саміту з Путіним у п'ятницю", - написав він у Х.

Нагадаємо, що ще до свого балотування на виборах Навроцький запам’ятався тим, що назвав Галичину «Східною Малопольщею», коли коментував питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Згодом він у контексті про цю трагедію заявив, що Україні «немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, якщо вона не відповість за “злочини” на Волині».

Окрім України, Навроцький також висловлював претензії до Німеччини, заявивши, що вона повинна виплатити репарації Польщі за збитки, завдані в роки Другої світової війни.

«Ми не якісь бездомні з Гамбурга, Берліна чи Дортмунда, яким можна сказати: “Ось, тримайте виплати й забудьте про Другу світову війну”», — заявляв Навроцький.

Передвиборча кампанія Навроцького була сповнена скандалами та неоднозначними подіями. Зокрема, з медіа стало відомо, що у 2021 році він отримав у власність квартиру за договором про піклування, однак не вказав її в декларації. А попередній 80-річний власник квартири, який мав отримати допомогу від Навроцького, начебто так і не отримав її й залишився ні з чим.

Уже після першого туру виборів Навроцького звинуватили у вживанні снюсу під час дебатів із Тшасковським, хоча сам він заявив, що «потягнувся по жуйку».