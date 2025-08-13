﻿
Полiтика

У разі провалу перемовин США таки можуть запровадити проти РФ санкції та вторинні тарифи, - Бессент

США не виключають можливість запровадження нових санкцій або вторинних тарифів, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з ватажком рашистів Владіміром Путіним на Алясці не призведе до позитивних результатів.

Про це заявив міністр фінансів США Скот Бессент.

«Він (Трамп) чітко дасть зрозуміти путіну, що всі варіанти розглядаються», — зазначив Бессент в інтерв’ю Bloomberg Television.

Нагадаємо, Трамп і Венс анонсували онлайн-зустріч із Зеленським.

Як повідомляв ForUA, держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи майбутню зустріч, заявив, що переговори не є поступкою російському диктатору. За його словами, Трамп має на меті лише з'ясувати позиції, отримати всі необхідні факти та ухвалити відповідні рішення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАсанкціїКремльМоскваАляскаДональд ТрампМарко РубіоСкот Бессент
