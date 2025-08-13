Аналітики пояснили, як ворог досяг тактичних успіхів на Добропільському та Покровському напрямках

Просування російських військ на Покровському напрямку, яке стало можливим завдяки тактичному прориву, є результатом тривалої підготовки, а не раптового наступу. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) . Аналітики підкреслюють, що ключову роль у цій кампанії відіграло масштабне застосування інноваційних тактик із використанням дронів .

Роль безпілотників та нових тактик

За даними ISW, інтеграція Росією комбінованих ударів дронами та їхня адаптація впродовж останніх місяців значно сприяли просуванню ворога до ключових українських міст. Російські війська використовували безпілотники для ударів по лініях постачання та маршрутах евакуації, що виснажувало українські сили.

Хоча використання диверсійно-розвідувальних груп для тактичних проривів є звичайною практикою, інновації Росії у сфері безпілотників потребуватимуть відповіді з боку України та її західних партнерів.

Контекст тривалої кампанії

Звіт також наголошує, що просування на Покровському напрямку є кульмінацією понад 17 місяців тривалої кампанії, а не одноразовим успіхом. Аналітики ISW зазначають, що російські війська витратили значні ресурси на виснаження українських сил у цьому районі протягом останніх півтора року.

З лютого 2024 року окупаційні війська активно просуваються на захід від Авдіївки. Завдяки прориву поблизу Золотого Колодязя російські війська змогли просунутися на 55 кілометрів за 17 місяців. Однак це просування супроводжується величезними втратами: Росія втратила понад п’ять дивізій бронетехніки та танків лише в Покровському районі. Ці втрати відбулися від початку операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час інтенсивних літніх наступів 2024 року.

Раніше ми писали, що втрата контролю над Донецькою областю ставить під загрозу дві області.