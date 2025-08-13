Зеленський у Берліні: Європа готує США «червоні лінії» перед переговорами з Кремлем

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський відправився до Берліна, щоб разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами взяти участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом. Про візит повідомляє німецьке видання Bild, підтверджує і прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Окрім Зеленського та Мерца, участь у відеоконференції візьмуть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, представники Європейського Союзу та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зустріч запланована на 15:00 за київським часом. За її підсумками, приблизно о 16:00 за Берліном, очікуються спільні заяви Зеленського і Мерца для ЗМІ.

Основна мета — обговорення ключових питань міжнародної політики та безпеки на тлі напружених переговорів США і Росії. Європейські лідери прагнуть попередити можливу «закулісну угоду» Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті в Алясці 15 серпня. Вони побоюються, що угода може бути укладена без консультацій з Україною та європейськими союзниками.

На зустрічі в Берліні лідери мають намір:

- Підкреслити, що будь-яка угода щодо припинення вогню повинна враховувати позиції України та Європи.

- Закликати Трампа посилити тиск на Путіна у випадку відсутності доброї волі під час переговорів.

- Встановити чіткі «червоні лінії», які не можна буде перетинати, щоб захистити безпеку України та стабільність Європи.

Прессекретар Зеленського наголосив, що сьогоднішній візит поєднує дві важливі зустрічі: двосторонню розмову президента України з Мерцем та участь у відеоконференції з європейськими лідерами і Трампом.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський 13 серпня проведе три відеоконференцій із лідерами європейських країн та президентом США Дональдом Трампом.