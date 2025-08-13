﻿
Свiт

Уряд Непалу зробить безплатними сходження на 97 вершин Гімалаїв

Уряд Непалу планує протягом найближчих двох років скасувати плату за сходження на 97 вершин Гімалаїв, аби стимулювати розвиток туризму у віддалених регіонах країни. Про це повідомляє BBC.

Рішення ухвалили на тлі зростання з вересня вартості дозволу на підкорення Евересту — найвищої вершини світу. У пік сезону сума зросте до 15 тисяч доларів, що стане першим підвищенням ціни за останнє десятиліття.

Як зазначають у Департаменті туризму Непалу, ініціатива має привернути увагу до «недосліджених туристичних напрямків». Альпінізм є важливою статтею доходу для країни, де розташовані вісім із десяти найвищих гір планети. Лише торік дозвільні збори принесли 5,9 млн доларів, причому понад 75% надходжень забезпечило саме сходження на Еверест.

Безплатними стануть вершини заввишки від 5 970 до 7 132 метрів, розташовані у провінціях Карналі та Судурпашім — одних із найбідніших та найменш розвинених регіонів країни.

Директор департаменту Гімал Гаутам наголосив, що попри унікальну природну красу цих місць, туристів та альпіністів сюди приїжджає небагато через складнощі з доступом. За його словами, розвиток альпінізму в регіоні може створити нові робочі місця та підтримати місцеву економіку.

Водночас залишається відкритим питання, чи інвестуватиме влада у покращення інфраструктури та транспортного сполучення з віддаленими районами, а також чи готові місцеві громади прийняти значно більшу кількість відвідувачів.

За останні два роки лише 68 альпіністів наважилися підкорити ці 97 вершин. Для порівняння, у 2024 році на Еверест видали 421 дозвіл.

ForUA нагадує, у травні 2024 року Верховний суд Непалу зобов’язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші високогірні вершини.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

туризмНепалГімалаїгориальпінізм
