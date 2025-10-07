Снігова пастка: У горах Словенії внаслідок сходження лавини загинули троє хорватських альпіністів

Троє хорватських альпіністів загинули внаслідок сходження лавини під вершиною гори Тоск в Юлійських Альпах у Словенії.

“Усі троє загинули”, – повідомив керівник рятувальної команди Міха Арх, передає Reuters.

Пошуки мандрівників, які вирушили в гори попри попередження про погодні умови, розпочалися в неділю, коли рятувальники знайшли тіло одного з них, перш ніж вони були змушені зупинити операцію через погані погодні умови.

Команда з 45 рятувальників, поліціянтів та одного гелікоптера продовжила пошуки в понеділок, і знайшла тіла ще двох альпіністів на висоті 1 800 метрів.

За словами Арха, операція була небезпечною та складною для рятувальників. Він розповів, що гелікоптер не злетів через негоду та лише зміг набрати висоту з сусідньої гірської вершини, щоб досягти місця, яке було виявлено за телефонним сигналом одного з альпіністів.

Арх зазначив, що лавину, ймовірно, спричинив мокрий сніг та вітер.

Троє альпіністів були частиною групи хорватів з міста Спліт.